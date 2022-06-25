Кепа: Абрамович сделал «Челси» одной из сильнейших команд в Европе

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался по поводу того, что российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский клуб концерну Тодда Боули.

«Мы находимся в точке, когда увидим, куда движется клуб. Абрамович сделал нашу команду одной из сильнейших в Европе. Амбиции новых владельцев, по нашему мнению, будут такими же: они хотят, чтобы клуб продолжал бороться за все титулы», — цитирует Кепу Marca.

Группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

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