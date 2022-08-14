Хавбек «Крыльев Советов» Горшков отреагировал на ничейный результат в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о нереализованных моментах самарской команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».

«Мы работаем над тем, чтобы забивать свои моменты. Самое главное, что у нас есть игра, есть почерк. Мы в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» создали очень много моментов. Будем стараться работать над завершением», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

«Крылья Советов» упустили победу в концовке матча с «Локомотивом» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных пенальти.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу.