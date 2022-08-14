военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек «Крыльев Советов» Горшков отреагировал на ничейный результат в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о нереализованных моментах самарской команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Хавбек «Крыльев Советов» Горшков отреагировал на ничейный результат в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы работаем над тем, чтобы забивать свои моменты. Самое главное, что у нас есть игра, есть почерк. Мы в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» создали очень много моментов. Будем стараться работать над завершением», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

«Крылья Советов» упустили победу в концовке матча с «Локомотивом» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных пенальти.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить