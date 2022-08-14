В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу
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«С «Галатасараем» продолжаем разговаривать по полузащитнику Йылмазу. Там всё очень сложно. Тяжело, но мы разговариваем», — цитирует Корниленко «Чемпионат».
Йылмаз присоединился к «Галатасараю» в 2021 году. Футболист провёл за турецкий клуб 23 матча и не отметился результативными действиями.
Соглашение полузащитника с «Галатасараем» рассчитано до 2026 года.
Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».