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В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход переговоров с «Галатасараем» по поводу трансфера полузащитника Барыша Йылмаза.
В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с «Галатасараем» по полузащитнику Йылмазу
  • Legion-Media
  • © Orange Pictures

«С «Галатасараем» продолжаем разговаривать по полузащитнику Йылмазу. Там всё очень сложно. Тяжело, но мы разговариваем», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Йылмаз присоединился к «Галатасараю» в 2021 году. Футболист провёл за турецкий клуб 23 матча и не отметился результативными действиями.

Соглашение полузащитника с «Галатасараем» рассчитано до 2026 года.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

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