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Сёмин: Миранчуку нужно пользоваться своим шансом

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что российскому полузащитнику Алексею Миранчуку нужно пользоваться своим шансом в «Торино».
Сёмин: Миранчуку нужно пользоваться своим шансом
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я не удивлён, что Иван Юрич сразу же бросил его в бой. Видимо, он увидел, что новичок готов, и не побоялся сразу отправить его в основу. Мы не знаем всех обстоятельств. Может, были травмированные. Но и в «Аталанте» Миранчук продуктивно проводил то время, которое ему предоставляли. Однако терпение футболиста небезгранично. Он очень мало играл в Бергамо, а ведь годы молодые. Поэтому теперь нужно пользоваться своим шансом», — рассказал Сёмин RT.

Ранее Сёмин ответил на вопрос, может ли Миранчук перейти в итальянский топ-клуб.

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