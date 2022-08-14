Зделар: во втором тайме ЦСКА был лучше «Зенита» как команда
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Мы играли не очень хорошо и в конце первого тайма пропустили. В определённый момент счёт был ничейным, у нас были шансы на то, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, в концовке это удалось «Зениту», — цитирует Зделара ТАСС.
Он также подчеркнул, что ЦСКА проявил характер в матче с петербургским клубом. По его мнению, сложно определить, стал ли второй забитый мяч «Зенита» чудом.
«Во втором тайме мы были лучше как команда и показали это на поле. Могли забить второй мяч, но порой так бывает в футболе и ты не используешь моменты», — заключил Зделар.
Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
Карраскаль не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Виктора Мендеса.
«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.
Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.