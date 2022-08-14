Зделар: во втором тайме ЦСКА был лучше «Зенита» как команда

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что армейский клуб превосходил «Зенит» во втором тайме матча пятого тура Российской премьер-лиги.

«Мы играли не очень хорошо и в конце первого тайма пропустили. В определённый момент счёт был ничейным, у нас были шансы на то, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, в концовке это удалось «Зениту», — цитирует Зделара ТАСС.

Он также подчеркнул, что ЦСКА проявил характер в матче с петербургским клубом. По его мнению, сложно определить, стал ли второй забитый мяч «Зенита» чудом.

«Во втором тайме мы были лучше как команда и показали это на поле. Могли забить второй мяч, но порой так бывает в футболе и ты не используешь моменты», — заключил Зделар.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Карраскаль не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.