Карраскаль о матче с «Зенитом»: грустно, что не засчитали второй гол и не удалось победить

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

«Грустно, что не засчитали второй гол и нам не удалось победить. Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Карраскаль не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья Карраскаля.