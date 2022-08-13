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Федотов: Карраскаль простудился во время визита в Турцию

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.
Федотов: Карраскаль простудился во время визита в Турцию
  • Gettyimages.ru

«Человек не был готов играть больше — это объективная причина. Он переболел и чувствовал мышечный дискомфорт. Ему пришлось после домашнего матча с воронежским «Факелом» слетать в Турцию за рабочей визой, где он подхватил простуду», — цитирует Федотова ТАСС.

Он подчеркнул, что ЦСКА нужна свежая кровь в линию обороны.

«У нас защитники бьются, как львы, уже пятый тур. И среди них только один номинальный защитник», — добавил тренер.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Карраскаль не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру петербургского клуба в матче с ЦСКА.

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