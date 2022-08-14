Роднина: возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала желание победительницы Игр-2018 в женском одиночном катании Алины Загитовой вернуться в большой спорт.

«Возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара. Будет очередное шоу, но уже в рамках профессиональных соревнований. Если она этого хочет, то пожалуйста. Но это уже не спорт», — цитирует Роднину Sport24.

1 августа Загитова рассказала, хочет ли связать свою жизнь с карьерой тренера.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным.