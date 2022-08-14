Роднина: возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара
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«Возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара. Будет очередное шоу, но уже в рамках профессиональных соревнований. Если она этого хочет, то пожалуйста. Но это уже не спорт», — цитирует Роднину Sport24.
1 августа Загитова рассказала, хочет ли связать свою жизнь с карьерой тренера.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным.