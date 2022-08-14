Нападающий Игнатьев рассказал, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о том, как игрокам столичной команды следует действовать в сложившейся ситуации в РПЛ.

«Как «Локомотиву» исправлять ситуацию в чемпионате? Тренироваться», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах московской команды на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.