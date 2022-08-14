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Наумов: «Локомотив» показал худший старт сезона в чемпионате России

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах московской команды на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Мне кажется, одна и та же беда — слабая функциональная готовность и игровые связи разрушены, отсюда такая игра. Хуже старта я не помню, это ещё раз доказывает, что ребята, которые пришли, не способны тренировать российскую команду, да и какую-либо ещё», — цитирует Наумова ТАСС.

При этом он отметил, что по составу команда собрана неплохая.

«Но абсолютно разбалансированная и не готовая к сезону», — заключил он.

«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Локомотивом».

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