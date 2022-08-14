Наумов: «Локомотив» показал худший старт сезона в чемпионате России
«Мне кажется, одна и та же беда — слабая функциональная готовность и игровые связи разрушены, отсюда такая игра. Хуже старта я не помню, это ещё раз доказывает, что ребята, которые пришли, не способны тренировать российскую команду, да и какую-либо ещё», — цитирует Наумова ТАСС.
При этом он отметил, что по составу команда собрана неплохая.
«Но абсолютно разбалансированная и не готовая к сезону», — заключил он.
«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).
Также в матче было два нереализованных 11-метровых.
«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Локомотивом».