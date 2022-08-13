Уткин: Fan ID ни в коем случае не отменят
- РИА Новости
«С Fan ID в РПЛ всё понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придётся мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», — рассказал Уткин на своём YouTube-канале.
По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.