Уткин: Fan ID ни в коем случае не отменят

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал введение паспорта болельщика — Fan ID.

«С Fan ID в РПЛ всё понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придётся мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно», — рассказал Уткин на своём YouTube-канале.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.