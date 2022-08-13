Прудников: отсутствие Мозеса не должно сказаться на игре «Спартака» в матче с «Сочи»

Серебряный призёр чемпионата России в составе «Спартака» Александр Прудников оценил шансы красно-белых в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Отсутствие одного хорошего игрока не должно негативно сказаться на команде. Пусть Мозес — прекрасный футболист, но надо учитывать и то, что всё же это игрок больше оборонительного, чем атакующего, плана. Конечно же, «Спартак» должен иметь в обойме того, кто может его заменить», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартак» является фаворитом встречи с «Сочи». Форвард подчеркнул, что столичная команда должна победить.

«Красно-белые ставят перед собой серьёзные цели», — сказал Прудников.

Мозес получил повреждение в матче с «Уралом» (2:0). У хавбека диагностировали травму ахиллова сухожилия.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» 14 августа. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Георгий Джикия заявил, что готов выйти на полный матч с «Сочи».