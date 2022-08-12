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Отец погибшего хоккеиста школы СКА не винит никого в произошедшем

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Игорь Малков, отец 14-летнего хоккеиста петербургского СКА Всеволода, заявил, что никого не винит в гибели своего сына.
Отец погибшего хоккеиста школы СКА не винит никого в произошедшем
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Krause / EyeEm

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошёл чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятёрка атакует, четвёрка обороняется», — цитирует Малкова Газета.Ru.

Он признался, что не присутствовал на тренировке, поскольку родителей не допускают на занятия хоккеистов.

«Мне уже звонил директор хоккейного клуба, Анатолий Михайлович Янкевич, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, всё содействие в организации похорон», — добавил Малков.

Во время одного из упражнений на тренировке 11 августа шайба после броска попала Всеволоду в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту. Доктора скорой помощи провели реанимационные мероприятия. Сердце мальчика смогли запустить, его доставили в больницу. Однако спасти юного спортсмена так и не удалось.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи с гибелью хоккеиста школы СКА.

Ранее сообщалось, что 19-летняя лыжница сборной Словении погибла в Норвегии во время подготовки к сезону.

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