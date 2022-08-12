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Тарпищев: теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисное сообщество доказало: защита прав спортсмена — выше политической пропаганды.
Тарпищев: теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды
  • Gettyimages.ru
  • © Glow Images

«Сейчас у многих на слуху попытки исключить Россию из мирового спортивного движения. Теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он также заявил, что Россия технологически может опережать Запад своими методическими разработками. По его словам, сейчас самое время работать на территории России.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены не были допущены на Уимблдонский турнир. ATP сочла это решение подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и Международная федерация тенниса.

Сейчас российские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.

Ранее Тарпищев прокомментировал поражения Даниила Медведева и Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монреале.

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