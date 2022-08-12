Юрич считает, что у Миранчука есть преимущество перед другими новичками «Торино»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке после его перехода из «Аталанты».

«Миранчук приходит из команды Гасперини и имеет, возможно, преимущество перед другими новичками, потому что он сможет войти в концепцию», — рассказал Юрич на пресс-конференции.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».