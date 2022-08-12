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Потапова заявила, что не планирует менять спортивное гражданство

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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.
Потапова заявила, что не планирует менять спортивное гражданство
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Robert Hradil /

«Я не собираюсь менять гражданство. Когда всю жизнь выступаешь под одним флагом, к сожалению, некоторые вещи, как сейчас, от тебя не зависят. И сразу менять гражданство, считаю, не особо правильно», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

Она также выразила надежду, что недопуск россиян на один из турниров был разовой акцией.

1 августа Потапова поднялась с 59-го на 48-е место в рейтинге.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее вторая ракетка России Вероника Кудерметова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства.

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