Теннисистка Потапова прокомментировала своё первое попадание в топ-50 рейтинга WTA

Россиянка Анастасия Потапова рассказала о своём первом попадании в топ-50 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть. Долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний», — приводит слова Потаповой «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что впереди гораздо более серьёзные препятствия. По её словам, она хочет двигаться дальше и быть как можно выше в мировом рейтинге.

1 августа Потапова поднялась с 59-го на 48-е место в рейтинге.

Лидером по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, тройку замыкает гречанка Мария Саккари. Дарья Касаткина продолжает находиться на 12-й строчке.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале.