военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Теннисистка Потапова прокомментировала своё первое попадание в топ-50 рейтинга WTA

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Потапова рассказала о своём первом попадании в топ-50 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннисистка Потапова прокомментировала своё первое попадание в топ-50 рейтинга WTA
  • Gettyimages.ru

«Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть. Долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний», — приводит слова Потаповой «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что впереди гораздо более серьёзные препятствия. По её словам, она хочет двигаться дальше и быть как можно выше в мировом рейтинге.

1 августа Потапова поднялась с 59-го на 48-е место в рейтинге.

Лидером по-прежнему является полька Ига Свёнтек. Второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, тройку замыкает гречанка Мария Саккари. Дарья Касаткина продолжает находиться на 12-й строчке.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить