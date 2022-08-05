Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале
- AP
Спортсмен стал испытывать дискомфорт 4 августа после того, как за четыре дня до этого тренировал подачи, об этом сообщил Надаль в своём Twitter-аккаунте. Решение было принято из-за того, что болевые ощущения не прошли за ночь.
Он также выразил надежду на то, что ещё сможет выступить на этом турнире в будущем несмотря на то, что выигрывал в Монреале пять раз.
Напомним, что Надаль из-за травмы также снялся с полуфинальной игры на Открытом чемпионате Великобритании 2022 года.
Турнир в Монреале пройдёт с 7 по 14 августа.
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