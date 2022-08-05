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Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале

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Испанец Рафаэль Надаль объявил, что не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монреале.
Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале
  • AP

Спортсмен стал испытывать дискомфорт 4 августа после того, как за четыре дня до этого тренировал подачи, об этом сообщил Надаль в своём Twitter-аккаунте. Решение было принято из-за того, что болевые ощущения не прошли за ночь.

Он также выразил надежду на то, что ещё сможет выступить на этом турнире в будущем несмотря на то, что выигрывал в Монреале пять раз.

Напомним, что Надаль из-за травмы также снялся с полуфинальной игры на Открытом чемпионате Великобритании 2022 года.

Турнир в Монреале пройдёт с 7 по 14 августа.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.

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