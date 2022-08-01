Медведев не исключил, что Надаль в скором времени станет первой ракеткой мира

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о борьбе за лидерство в рейтинге АТР.

«Я понимаю, что к концу сезона первым номером, вероятно, станет Рафа, если только я не буду пытаться выиграть каждый турнир. В то же время я в состоянии довольно долго удерживать первое место», — заявил Медведев.

Медведев возглавляет первую строчку рейтинга десять недель, по этому показателю он обошёл Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В тройку лучших, помимо российского спортсмена, входят немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль. Серб Новак Джокович занимает седьмое место.

Ранее Андрей Чесноков отреагировал на рекорд Даниила Медведева по числу недель на первой строчке рейтинга АТР среди россиян.