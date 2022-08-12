Генич: Дзюба ищет варианты за рубежом и будет ждать до талого

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Мне эту информацию не подтвердили. Сказали, что в России он играть не хочет. Он ищет варианты за рубежом и будет ждать варианты до талого», — цитирует Генича «Матч ТВ».

СМИ сообщают, что Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Николай Заболотный высказался об отношении к Артёму Дзюбе.