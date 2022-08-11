Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался об отношении к бывшему форварду петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил — ни на поле, ни в теннис или карты. А если проигрывал, то всегда злился. И вообще не отмалчивался, постоянно что-то говорил», — цитирует Заболотного Sport24.

По его словам, бывший капитан сборной России по футболу всегда «держал связь с тренером и игроками».

«Через Дзюбу всё шло», — добавил он.

Напомним, что Заболотный и Дзюба выступали за московский «Спартак» с 2011 по 2013 год.

33-летний Дзюба сейчас находится без клуба. Нападающий по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.











