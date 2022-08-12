Капелло: Алексей Миранчук способен стать лидером «Торино»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук способен закрепиться в стартовом составе и стать лидером «Торино». Я надеюсь, что Алексей добьётся успеха в Серии А. Он показал, что является топ-игроком с очень хорошим пониманием игры», — цитирует Капелло Sport24.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».