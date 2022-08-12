Наумов: для «Спартака» Мележиков — настоящая находка
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мележиков всё схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сам в клубе ни рубля не украдёт и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!» — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Леонид Федун просто так не покинет футбол. По словам Наумова, футбол — это наркотик, с которого не так-то просто соскочить.
Напомним, что Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе Федуна из столичной команды.