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Наумов: для «Спартака» Мележиков — настоящая находка

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о генеральном директоре «Спартака» Евгении Мележикове.
Наумов: для «Спартака» Мележиков — настоящая находка
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мележиков всё схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сам в клубе ни рубля не украдёт и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!» — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Леонид Федун просто так не покинет футбол. По словам Наумова, футбол — это наркотик, с которого не так-то просто соскочить.

Напомним, что Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе Федуна из столичной команды.

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