Сутормин: ЦСКА входит в число претендентов на золото РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, в каком случае московский ЦСКА будет бороться за золотые медали чемпионата России по футболу.

«ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Армейцы начали сезон очень хорошо. Команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что не стоит «вообще никого из конкурентов сбрасывать со счетов».

«Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству», — добавил хавбек.

«Зенит» в рамках пятого тура РПЛ 13 августа примет ЦСКА в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17:00 мск.

«Зенит» (восемь очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. ЦСКА (десять) делит первое место со столичным «Спартаком» (десять).

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