Сутормин: ЦСКА входит в число претендентов на золото РПЛ
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«ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Армейцы начали сезон очень хорошо. Команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что не стоит «вообще никого из конкурентов сбрасывать со счетов».
«Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству», — добавил хавбек.
«Зенит» в рамках пятого тура РПЛ 13 августа примет ЦСКА в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17:00 мск.
«Зенит» (восемь очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. ЦСКА (десять) делит первое место со столичным «Спартаком» (десять).
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