военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сутормин: ЦСКА входит в число претендентов на золото РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, в каком случае московский ЦСКА будет бороться за золотые медали чемпионата России по футболу.
Сутормин: ЦСКА входит в число претендентов на золото РПЛ
  • Gettyimages.ru

«ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Армейцы начали сезон очень хорошо. Команда показывает симпатичный футбол. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что не стоит «вообще никого из конкурентов сбрасывать со счетов».

«Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству», — добавил хавбек.

«Зенит» в рамках пятого тура РПЛ 13 августа примет ЦСКА в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17:00 мск.

«Зенит» (восемь очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. ЦСКА (десять) делит первое место со столичным «Спартаком» (десять).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить