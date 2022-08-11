Eurostavka: «Рубин» готов платить Дзюбе €1,5 млн в год

Нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с казанским «Рубином», если не найдёт себе клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает Eurostavka, 33-летний футболист не готов покинуть Россию, потому что иностранные клубы не соглашаются на его запросы по зарплате. Если форвард не найдёт себе команду до конца августа, то останется в «Рубине».

Казанский клуб готов платить Дзюбе €1,5 млн в год.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.