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В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Пирло полностью доверяет Оздоеву

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Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурат Акын сообщил, что главный тренер команды Андреа Пирло доверяет российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву.
В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Пирло полностью доверяет Оздоеву
  • Gettyimages.ru

«Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днём он всё больше вливается. Пирло полностью ему доверяет. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», — приводит слова Акына ТАСС.

Оздоев, для которого эта игра стала первой после перехода в турецкий клуб, провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о несостоявшемся переходе Оздоева в клуб из Екатеринбурга.

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