В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Пирло полностью доверяет Оздоеву

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурат Акын сообщил, что главный тренер команды Андреа Пирло доверяет российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву.

«Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Это непросто, но с каждым днём он всё больше вливается. Пирло полностью ему доверяет. И тот факт, что он его выпустил в первом матче, это показывает. Он большой футболист», — приводит слова Акына ТАСС.

Оздоев, для которого эта игра стала первой после перехода в турецкий клуб, провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о несостоявшемся переходе Оздоева в клуб из Екатеринбурга.