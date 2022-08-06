Иванов: Оздоев выбрал заработок в Турции вместо возможности быть звездой в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о несостоявшемся переходе экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Екатеринбурга.

«Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале». Предложили больше денег — и он поехал в Турцию. Вот и всё», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Пирло лично одобрил трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».