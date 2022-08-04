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Пирло лично одобрил трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын раскрыл подробности переговоров с полузащитником Магомедом Оздоевым.
Пирло лично одобрил трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»
  • Gettyimages.ru

«Наш тренер Андреа Пирло, когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень», — приводит слова Акына «РБ Спорт».

По его мнению, несмотря на то что футболист какое-то время находился в статусе свободного агента, примерно через десять дней он будет в оптимальной форме.

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Акын рассказал, почему турецкий футбольный клуб подписал контракт с Оздоевым.

 

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