Пирло лично одобрил трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын раскрыл подробности переговоров с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Наш тренер Андреа Пирло, когда узнал о возможности подписания контракта с Оздоевым, сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Магомеда и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень», — приводит слова Акына «РБ Спорт».

По его мнению, несмотря на то что футболист какое-то время находился в статусе свободного агента, примерно через десять дней он будет в оптимальной форме.

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Акын рассказал, почему турецкий футбольный клуб подписал контракт с Оздоевым.