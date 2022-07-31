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В «Фатих Карагюмрюк» объяснили подписание контракта с Оздоевым

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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал, почему турецкий футбольный клуб подписал контракт с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Обратили внимание на Оздоева, потому что это опытный футболист. У него много матчей за сборную России, он играл долгое время за «Зенит», был ключевым игроком. Мы знаем, что у него есть хорошие характеристики», — цитирует Акына ТАСС.

Он назвал трансфер Оздоева хорошим усиление для клуба перед стартом сезона. Акын также дал понять, что российским футболистом интересовались «большие команды из Турции».

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Анзор Гаргаев, представитель Оздоева, раскрыл подробности перехода российского полузащитника в «Фатих Карагюмрюк».

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