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Пирло был заинтересован в подписании контракта с Оздоевым

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Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, раскрыл подробности перехода российского полузащитника в турецкий футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Они активно разговаривали до того, как Магомед туда прилетел. Их всё устроило. Хорошие условия и команда, тренер топовый, в детали контракта я не лез. Главный тренер Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым», — цитирует Гаргаева ТАСС.

По его словам, Оздоев принял участие в тренировке с новой командой 29 июля. Гаргаев дал понять, что 29-летний хавбек доволен трансфером в турецкую команду.

«У них в клубе всё по-футбольному здорово, тренируются на базе национальных сборных Турции, там идеальные условия для тренировок: пять-шесть полей, восстановительный центр, делают ставку на футбольное развитие», — заключил Гаргаев.

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022-го в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

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