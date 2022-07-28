Мостовой: «Карагюмрюк» — хороший вариант для Оздоева

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Хороший вариант для Магомеда. Ещё и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идёт, никто не приглашает, не зовёт, а после приходит предложение из Турции, то, конечно, это хороший вариант продолжения карьеры», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, Пирло хорошо разбирается в качестве игроков. Он также подчеркнул, что нужно смотреть, сможет ли при Пирло заиграть Оздоев.

Оздоев стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» подтвердили переход Оздоева.