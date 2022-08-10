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Муталибов о спасении мужчины: рыбаки стояли и даже удочки не выпустили из рук

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Старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов рассказал о безразличии окружающих к тонущему в Каспийском море мужчине.
Муталибов о спасении мужчины: рыбаки стояли и даже удочки не выпустили из рук
  • Gettyimages.ru
  • © Ali Majdfar

«Рыбаки стояли и не шевелились, даже удочки свои не выпустили из рук. Был поражён этим. Вообще, мне говорили, что на этом участке люди часто попадают в течение и как-то их спасают, успевают вызвать помощь. Но в данном случае я же долго ковырялся, но к нам никто не подошёл. Круг бы кинули... Я им кричу: «Дайте что-нибудь, хоть мне полотенце протяните!» Потому что меня тоже утаскивает в воду, за руку можно его обмотать и держать либо за верёвку схватиться. Ничего не было. Возможно, система спасения и отработана на пляжах, но конкретно на данном участке получилось именно так», — заявил Муталибов в интервью RT.

Ранее тренер по боксу признался, что при спасении человека повредил спину.

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