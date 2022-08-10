Тренер по боксу признался, что при спасении человека повредил спину

Старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов рассказал, что повредил спину, когда спасал мужчину в Каспийском море.

«Внизу валуны и бетонные плиты. Мужчину к тому моменту туда уже затащило: волна бросала на берег, потом оттаскивала метров на пять-шесть в море и вновь выкидывала на камни. И в этот момент я пытался его схватить и вытащить из воды. Сначала пробовал протянуть утопающему палку, но это оказалось бесполезным. Всё усложнялось тем, что он был уже без сил, дрейфовал больше часа и постоянно выскальзывал у меня из рук. И когда в очередной раз мужчину подняла волна, нас вместе сбило, тогда сильно упал. Поверхность скользкая, зацепиться не за что», — заявил Муталибов в интервью RT.

Он добавил, что повредил спину, пытаясь спасти утопающего мужчину.

«Отбил спину. После происшествия ездил в больницу, мне всё обработали. Сейчас опять собираюсь туда — сделать УЗИ», — рассказал тренер.

Ранее тренер по боксу рассказал, как заметил тонущего мужчину в Каспийском море.