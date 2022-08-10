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Тренер по боксу рассказал, как заметил тонущего мужчину в Каспийском море

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Старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов подробно рассказал об инциденте на берегу Каспийского моря.
Тренер по боксу рассказал, как заметил тонущего мужчину в Каспийском море
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Здесь проходит сбор женской команды одного из федеральных округов, а также членов сборной. Я как старший тренер приехал всех проведать, посмотреть, как тренируются, поучаствовать в процессе. У меня, кроме этой поездки, также запланировано посещение Краснодарского края, потому что часть спортсменов сборной готовится там. Потом ещё будет визит в Подмосковье на (спортивную базу. — RT) «Озеро Круглое». И там тоже посмотрю, как ребята занимаются», — заявил Муталибов в интервью RT.

Он рассказал, как увидел утопающего в море, а также о своих действиях в данной ситуации.

«Всё произошло после утренней тренировки. Спортсмены разошлись по гостиницам, а я, прогуливаясь, шёл к своей машине. Смотрю, что-то неладное происходит на море. Какая-то интуиция сработала. Казалось бы, плавает человек, но картина странная, неестественная. Вроде гребёт вперёд к берегу, а остаётся в одной точке. Потом подошёл к рыбакам, спрашиваю: «Уже минут 15—20 здесь нахожусь, а мужчина на одном месте. Там всё нормально?» А они отвечают: «Он уже час барахтается, кричим ему, куда плыть, а его течением сносит на камни». Меня возмутило их бездействие. Испугались, что их тоже в воду утащит. Завёлся и пошёл искать решение. Причём всё могло закончиться плохо. Но нам повезло» — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов проведёт бой против Гаджи Омаргаджиева на UFC 280.

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