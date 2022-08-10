военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аршавин: Дзюба должен согласиться на понижение зарплаты в новом клубе

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему нападающий Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе новый клуб после ухода из петербургской команды.
Аршавин: Дзюба должен согласиться на понижение зарплаты в новом клубе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov / SOPA Image

«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашёл себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», — цитирует Аршавина Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, насколько форвард Артём Дзюба мог бы быть полезен московской команде.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить