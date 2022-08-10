Аршавин: Дзюба должен согласиться на понижение зарплаты в новом клубе

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему нападающий Артём Дзюба до сих пор не нашёл себе новый клуб после ухода из петербургской команды.

«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашёл себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», — цитирует Аршавина Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, насколько форвард Артём Дзюба мог бы быть полезен московской команде.











