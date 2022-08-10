Камоцци считает, что Дзюба будет полезен «Спартаку»

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, насколько форвард Артём Дзюба мог бы быть полезен московской команде.

«Дзюба был бы полезен «Спартаку», как и любому другому клубу РПЛ. Не могу сказать точно, рекомендовал бы я Федуну его подписывать, потому что не знаю, в каком физическом состоянии Артём сейчас находится», — приводит слова Камоцци Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренировках Дзюбы в «Рубине».