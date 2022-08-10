Массажист Кокорина: Александр перенёс 25 тяжёлых ковидных дней

Сергей Колесников, массажист российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.

«Кокорин в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжёлых ковидных дней у него было. Александр звонил и говорил, что ему было больно дышать. Сейчас он пришёл в форму, тренировался», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

По его словам, они созванивались на днях, говорили о здоровье.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Форвард переболел коронавирусом летом.

Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист находится на сборах с «Фиорентиной».