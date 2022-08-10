Источник: сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды «Милана»

Дети нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды итальянского клуба.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что старший сын Максимилиан (15 лет) будет выступать за команду «Милана» для игроков до 17 лет, а младший Винсент (14 лет) будет выступать за команду для футболистов до 15 лет.

18 июля Ибрагимович продлил контракт с итальянским клубом.

Форвард присоединился к команде в 2020 году. Он провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее сын Мальдини перешёл из «Милана» в «Специю» на правах аренды.