военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды «Милана»

Короткая ссылка
Дети нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды итальянского клуба.
Источник: сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды «Милана»
  • Gettyimages.ru
  • © Pier Marco Tacca

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что старший сын Максимилиан (15 лет) будет выступать за команду «Милана» для игроков до 17 лет, а младший Винсент (14 лет) будет выступать за команду для футболистов до 15 лет.

18 июля Ибрагимович продлил контракт с итальянским клубом.

Форвард присоединился к команде в 2020 году. Он провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее сын Мальдини перешёл из «Милана» в «Специю» на правах аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить