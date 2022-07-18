В «Милане» объявили о продлении контракта с Ибрагимовичем
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Как сообщается на официальном сайте клуба, 40-летний футболист продолжит выступать под 11-м номером.
Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.
Ибрагимович присоединился к команде в 2020 году. Он провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» Дивок Ориги продолжит карьеру в «Милане».