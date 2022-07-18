В «Милане» объявили о продлении контракта с Ибрагимовичем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским клубом.

Как сообщается на официальном сайте клуба, 40-летний футболист продолжит выступать под 11-м номером.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

Ибрагимович присоединился к команде в 2020 году. Он провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» Дивок Ориги продолжит карьеру в «Милане».