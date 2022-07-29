Сын Мальдини перешёл из «Милана» в «Специю» на правах аренды

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини продолжит карьеру в «Специи».

20-летний хавбек перешёл на правах аренды. О сроках соглашения информации нет, сообщает пресс-служба «Специи».

Мальдини в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии. В 24 матчах за «Милан» во всех турнирах он забил один мяч.

Его отец Паоло Мальдини провёл за «Милан» 902 матча и стал семикратным чемпионом Италии. Защитник пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов, а также по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.

Ранее спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери отреагировал на информацию об интересе к форварду «Ромы» Эльдору Шомуродову.