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Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что будет рад видеть заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову в академии «Ангелы Плющенко» ежедневно.
Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», — цитирует Плющенко ТАСС.

26 июля Тарасова поделилась мнением, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.

7 августа Тарасова сравнила тренерские подходы Плющенко и Тутберидзе.

Ранее Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче.

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