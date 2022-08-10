Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию
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«Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», — цитирует Плющенко ТАСС.
26 июля Тарасова поделилась мнением, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.
7 августа Тарасова сравнила тренерские подходы Плющенко и Тутберидзе.
Ранее Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче.