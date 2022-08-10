Плющенко заявил, что будет рад ежедневным визитам Тарасовой в свою академию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что будет рад видеть заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову в академии «Ангелы Плющенко» ежедневно.

«Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», — цитирует Плющенко ТАСС.

26 июля Тарасова поделилась мнением, что Этери Тутберидзе сможет воспитать новое поколение чемпионок в фигурном катании, даже несмотря на повышение возрастного ценза.

7 августа Тарасова сравнила тренерские подходы Плющенко и Тутберидзе.

Ранее Плющенко рассказал, что получил травму паха в товарищеском матче.