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Гусятников считает, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта

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Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников поделился мнением о том, как предотвратить смену гражданства российских спортсменов.
Гусятников считает, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта
  • Legion-Media
  • © UKSP

«Стране нужен специальный проект развития олимпийских видов, разработанный совместно федерациями, Министерством спорта и Олимпийским комитетом России. Нужно поддерживать атлетов, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Ведь это талантливые, творческие люди, и им нужны возможности для развития. Никто не знает, как долго продлится наша изоляция, поэтому программа нужна как минимум на три года с возможностью продления. Нам нужно заинтересовать ребят, чтобы они не задумывались о переходе в другие сборные. Не запереть их, а дать им шанс полноценно реализовываться внутри страны», — сказал Гусятников в интервью RT.

Ранее Гусятников выразил мнение, что Яковлев ещё может выступить с российским флагом.

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