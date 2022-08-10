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Гусятников не исключил, что Яковлев выступит на ОИ в Лос-Анджелесе под российским флагом

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Заслуженный тренер и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников считает, что призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Михаил Яковлев ещё может выступить с российским флагом.
Гусятников не исключил, что Яковлев выступит на ОИ в Лос-Анджелесе под российским флагом
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Есть разные мнения по поводу смены гражданства, некоторые достаточно жёсткие, но я их не разделяю. Спортивная жизнь очень короткая, у некоторых бывает один-два сезона. В велоспорте, конечно, есть долгожители, особенно в шоссейных гонках. Но для спринтера пропустить Олимпиаду — очень чувствительно. Вполне возможно, что это была бы единственная возможность для Яковлева. А так у него будет шанс. Поэтому я не судил бы Михаила строго. У него же остаётся российский паспорт, и при желании он сможет вновь выступать под флагом нашей страны. Не исключаю, что на Играх в Лос-Анджелесе мы увидим его с триколором», — сказал Гусятников в интервью RT.

Ранее Гусятников прокомментировал смену Яковлевым спортивного гражданства.

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