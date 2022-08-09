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Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин получил травму в матче с «Жальгирисом» в Лиге чемпионов

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Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Жальгирисом».
Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин получил травму в матче с «Жальгирисом» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

В первом тайме голкипер «Будё-Глимт» Хайкин получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Российский футболист покинул поле на 15-й минуте, вместо него вышел Юлиан Фойе.

Счёт в матче — 1:0 в пользу «Жальгириса».

Первый матч между командами завершился разгромной победой «Будё-Глимт» со счётом 5:0.

Ранее Хайкин высказался о победе над североирландским «Линфилдом» в ответном матче второго раунда квалификаций Лиги чемпионов.

 

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