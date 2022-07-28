Хайкин: рад, что «Будё-Глимт» сыграет на групповом этапе еврокубка

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о победе над североирландским «Линфилдом» в ответном матче второго раунда квалификаций Лиги чемпионов.

«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счётом, но точно не с таким! Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Будё-Глимт», зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», — цитирует Хайкина Sport24.

Игра прошла в Будё и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля. За норвежский клуб мячи забили Уго Ветлесен (7-я минута), Виктор Бонифасе (21-я), Амаль Пеллегрино (23-я, 54-я), Ульрик Салтнес (29-я), Рунар Эспейор (52-я, 88-я), Альфонс Сампстед (73-я).

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» сыграет с «Жальгирисом».

Ранее Хайкин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские спортсмены в Европе.