Хайкин: сейчас очень непросто быть российским спортсменом в Европе

Голкипер норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские спортсмены в Европе.

«Непросто быть российским футболистом в Европе. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что всё это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира», — цитирует Хайкина The Belfast Telegraph.

27-летний вратарь дал понять, что мечтает сыграть за сборную России по футболу в официальном матче.

«Одной из моих целей остаётся представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего», — заключил он.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Российский голкипер провёл за норвежский клуб в национальном чемпионате 44 матча.

Ранее Хайкин заявил, что гордится футболистами «Будё-Глимта» после вылета из Лиги конференций.





