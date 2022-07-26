Хайкин: сейчас очень непросто быть российским спортсменом в Европе
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- © Liam McBurney
«Непросто быть российским футболистом в Европе. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что всё это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира», — цитирует Хайкина The Belfast Telegraph.
27-летний вратарь дал понять, что мечтает сыграть за сборную России по футболу в официальном матче.
«Одной из моих целей остаётся представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего», — заключил он.
Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Российский голкипер провёл за норвежский клуб в национальном чемпионате 44 матча.
Ранее Хайкин заявил, что гордится футболистами «Будё-Глимта» после вылета из Лиги конференций.