Хайкин заявил, что гордится футболистами «Будё-Глимта» после вылета из Лиги конференций

Российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал вылет своей команды из футбольной Лиги конференций сезона-2021/22.

«Я горжусь вами, ребята. Вместе мы стали поводом для гордости. Мы заставили гордиться город Будё и всех, кто нас поддерживает. Мы прошли долгий путь, но наша сказка подошла к концу», — написал Хайкин в Instagram*.

Футболист также отметил, что всё хорошее рано или поздно заканчивается, но его команда достойно выступила в еврокубках.

«Мы сделали счастливым небольшой городок за Полярным кругом и ещё несколько десятков миллионов людей по всему миру — это ценно. Пришло время писать новую историю», — заключил Хайкин.

14 апреля «Будё-Глимт» в Риме проиграл «Роме» со счётом 0:4 в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций. В первой игре норвежцы победили со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше прошла «Рома».

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Будё-Глимтом».

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