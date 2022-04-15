Моуринью: «Рома» играет гораздо лучше, чем считают некоторые 

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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над норвежским клубом «Будё-Глимт» в ответном  четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА.

«Дело было не в том, чтобы унизить соперника из-за поражения в первом матче. Мы просто хотели пробиться в полуфинал. Даже после игры в Норвегии я знал, что мы сильнее», — цитирует португальского тренера Sky Sports.

По его словам, играть матчи ЛК по четвергам, а затем в выходные в Серии А всегда непросто.

«Мы играли очень интенсивно с норвежской командой, высоко прессинговали. Я считаю, что «Рома» играет намного лучше, чем вы говорите», — сказал он.

«Рома» в первом матче потерпела поражение со счётом 1:2. В ответной встрече на своём поле нанесла разгромную победу (4:0).

«Рома» в полуфинале встретится с английским «Лестером».

Ране сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью на выезде с немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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