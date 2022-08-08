Источник: «Фиорентина» надеется продать Кокорина зимой

«Фиорентина» в зимнее трансферное окно постарается продать российского нападающего Александра Кокорина.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим, — цитирует источника «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Массимо Каррера назвал Кокорина русским Марио Балотелли.