Каррера назвал Кокорина русским Балотелли

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с бывшим игроком сборной Италии Марио Балотелли.

«Кокорин — русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов. В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», — приводит слова Карреры Sport24.

27 июля стало известно, что российский форвард не примет участия в сборах клуба. Нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин тренируется в спорткомплексе имени Давиде Астори отдельно от команды.